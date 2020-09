Italia sì ed i nuovi volti del programma di Marco Liorni (Anteprima Blogo) (Di venerdì 11 settembre 2020) Domani sabato 12 settembre a partire dalle ore 16:25 in diretta dagli studi della Rai del Centro di produzione di Roma torna in onda il programma Italia sì, tenuto a battesimo con la direzione di Rai1 Angelo Teodoli. Il programma ha centrato il suo obbietto, motivo per cui è stato lasciato nel palinsesto della prima rete della televisione pubblica sia da Teresa De Santis che da Stefano Coletta.C'è però una voglia intrinseca di rinnovarsi, di cambiare di aggiornarsi e di dare un'immagine quanto più completa possibile del mondo che cambia giorno dopo giorno, sopratutto nel corso di questi mesi funestati dal Covid che ha cambiato un po' tutto e tutti, ivi compresi i programmi televisivi. L'esigenza quindi di rappresentare il mondo in tutte le sue sfaccettature ha fatto decidere agli autori e ai ... Leggi su blogo

