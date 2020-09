Israele vara il secondo lockdown totale: è il primo Paese al mondo a farlo (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele diventa, dal 18 settembre, il primo Paese al mondo a imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo Leggi su corriere

Corriere della Sera

Israele diventa, dal 18 settembre, il primo Paese al mondo a imporre la seconda chiusura totale per fermare la diffusione del Covid-19: anche se a maggio la crisi sembrava sotto controllo Il prossimo ...Sono le notizie più noiose e meno urgenti. La maggior parte dei giornali israeliani non si degna neppure di pubblicarle. Sono considerate alla pari di un autobus che precipita in un fiume in Nepal, de ...