Israele annuncia il secondo lockdown, è il primo paese al mondo (Di venerdì 11 settembre 2020) Israele verso il secondo lockdown, lo annuncia il premier Benjamin Netanyahu dopo l’impennata di contagi. Sarà il primo paese al mondo a varare una seconda chiusura In occasione della celebrazione del Rosh Hashana, il Capodanno ebraico, il premier Netanyahu annuncia un secondo lockdown per Israele. Sarà così il primo paese nel mondo ad imporre per la seconda volta una chiusura totale. La decisione del primo ministro israeliano è volta a contenere l’aumento dei contagi. I casi infatti hanno superato i 4000 per due giorni di fila, i morti invece sono oltre 500, più della metà da agosto ... Leggi su zon (Di venerdì 11 settembre 2020)verso il, loil premier Benjamin Netanyahu dopo l’impennata di contagi. Sarà ilala varare una seconda chiusura In occasione della celebrazione del Rosh Hashana, il Capodanno ebraico, il premier Netanyahuunper. Sarà così ilnelad imporre per la seconda volta una chiusura totale. La decisione delministro israeliano è volta a contenere l’aumento dei contagi. I casi infatti hanno superato i 4000 per due giorni di fila, i morti invece sono oltre 500, più della metà da agosto ...

MErsettis : RT @MMmarco0: - Israele in lockdown per 2 settimane - Francia annuncia misure più restrittive oggi alle 16:00 Noi abbiamo un grande vant… - mrcllznn : RT @MMmarco0: - Israele in lockdown per 2 settimane - Francia annuncia misure più restrittive oggi alle 16:00 Noi abbiamo un grande vant… - daniele_geek : RT @MMmarco0: - Israele in lockdown per 2 settimane - Francia annuncia misure più restrittive oggi alle 16:00 Noi abbiamo un grande vant… - LLartigiano : RT @MMmarco0: - Israele in lockdown per 2 settimane - Francia annuncia misure più restrittive oggi alle 16:00 Noi abbiamo un grande vant… - bluvi0lin : RT @MMmarco0: - Israele in lockdown per 2 settimane - Francia annuncia misure più restrittive oggi alle 16:00 Noi abbiamo un grande vant… -