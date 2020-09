Ischia, tutto pronto per il Premio Internazionale di Giornalismo (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIschia (Na) – tutto pronto per la 41esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo, che si svolge venerdì 11 e sabato 12 settembre a Villa Arbusto, a Lacco Ameno. La prima serata inizierà con il dibattito sul tema “Crisi economica post covid, come cambiano i consumi degli italiani”, moderato da Federico Monga (direttore de Il Mattino), al quale parteciperanno Fabio Tamburini (direttore de Il Sole 24 Ore), Francesco Morace (sociologo) e Fernando Vacarini (responsabile media relations del Gruppo Unipol). A seguire la presentazione del magazine “Changes” e la consegna dei riconoscimenti speciali. La serata sarà presentata da Gigi e Ross e vedrà le esibizioni musicali di ... Leggi su anteprima24

