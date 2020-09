Ipa | Bordoni | commissariamento senza presupposti

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma – “Ipa, per il TAR la sostituzione del collegio dei revisori dei conti e’ illegittima, una mossa azzardata quella del; uno strumento eccezionale a cui la sindaca Raggi avrebbe fatto ricorsoi necessarima solo sulla base di troppi inutili e, a quanto parte, infondati pregiudizi. Eppure il danno economico per l’Istituto che si occupa di previdenza e assistenza per i dipendenti comunali rimane.” “I 5 Stelle dimostrano ancora una volta di essere ossessionati dagli sprechi, soprattutto da quelli presunti e inconsistenti. L’Ipa svolge un ruolo importante, puntare a stravolgere la sua composizione ha determinato un danno ai dipendenti comunali poiche’ le maggiori spese sostenute per i compensi del commissario straordinario sono state compensate dalla ...

