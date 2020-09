«Io, supertestimone del delitto Livatino sono morto assieme al giovane giudice» (Di venerdì 11 settembre 2020) A 30 anni dall’omicidio del magistrato in Sicilia parla l’uomo che portò gli inquirenti a individuare i killer. «Rifarei tutto, lo Stato siamo noi. La mia famiglia è lontana 500 km. A Bergamo la mia ultima volta per l’Atalanta». Leggi su ecodibergamo

Enricaforpeace : @thatgiga @iltrumpo Ma i #qazzari si faranno vaccinare col vaccino di #Putin? E' il nuovo testimone della venuta di… -

Ultime Notizie dalla rete : supertestimone del

L'Eco di Bergamo

A due anni dalla sparizione di Gessica Lattuca arriva una svolta inaspettata nel caso. I Ris hanno effettuato un sopralluogo a sorpresa dal padre di lei. Il 12 agosto 2018 la 27enne di Favara Gessica ...Viviana Parisi, 43 anni e il figlioletto, Gioele Mondello, di quattro, sono morti nei boschi di Caronia (Messina) per cause sconosciute, presumibilmente il giorno in cui sono scomparsi, il 3 agosto 20 ...