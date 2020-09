“Io la mascherina non la metto mai”: la parlamentare antivaccinista e complottista Sonia Cunial tenta di baciare inviato di “Piazzapulita” [VIDEO] (Di venerdì 11 settembre 2020) “Io la mascherina non la indosso mai. Non lo sai che sei tu che ti stai ammalando usando la mascherina?“: la parlamentare Sara Cunial, Gruppo Misto, si è rivolta con queste parole all’inviato di “Piazzapulita” Alessio Lasta, durante la manifestazione dei negazionisti del Covid che si è tenuta domenica a Roma, oggetto di un servizio andato in onda su La7. Quando l’inviato le ha fatto notare che era senza mascherina, Cunial ha ribadito di non usarla mai, abbracciando il cronista e tentando di baciarlo. Alla reazione di Lasta, che le chiedeva di “smetterla con queste buffonate“, la parlamentare ha risposto che è lui a dover “smettere di ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) “Io lanon la indosso mai. Non lo sai che sei tu che ti stai ammalando usando la?“: laSara, Gruppo Misto, si è rivolta con queste parole all’di “Piazzapulita” Alessio Lasta, durante la manifestazione dei negazionisti del Covid che si è tenuta domenica a Roma, oggetto di un servizio andato in onda su La7. Quando l’le ha fatto notare che era senzaha ribadito di non usarla mai, abbracciando il cronista endo di baciarlo. Alla reazione di Lasta, che le chiedeva di “smetterla con queste buffonate“, laha risposto che è lui a dover “smettere di ...

