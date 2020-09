Intesa Sanpaolo è il nuovo partner della fiera di arte contemporanea “Artissima” (Di venerdì 11 settembre 2020) Artissima ha annunciato l’ingresso di Intesa Sanpaolo nella rosa dei partner che sostengono l’unica fiera italiana dedicata esclusivamente all’arte contemporanea. Artissima e Intesa Sanpaolo, si legge nel comunicato, condividono l’idea che l’arte sia un motore fondamentale per riattivare meccanismi virtuosi di dinamismo sociale e arricchimento culturale. «La nuova partnership tra Artissima e Intesa Sanpaolo nasce da una sinergia di intenti e dalla comune convinzione che l’arte e la cultura siano valori in cui investire per sostenere la crescita del paese. Poter lavorare insieme alla valorizzazione e promozione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 settembre 2020) Artissima ha annunciato l’ingresso dinella rosa deiche sostengono l’unicaitaliana dedicata esclusivamente all’. Artissima e, si legge nel comunicato, condividono l’idea che l’sia un motore fondamentale per riattivare meccanismi virtuosi di dinamismo sociale e arricchimento culturale. «La nuovaship tra Artissima enasce da una sinergia di intenti e dalla comune convinzione che l’e la cultura siano valori in cui investire per sostenere la crescita del paese. Poter lavorare insieme alla valorizzazione e promozione ...

