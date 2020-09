Instagram: novità sul fronte e-commerce. Cosa cambia (Di venerdì 11 settembre 2020) Instagram cambia la sua homepage. Previste tre varianti con il prossimo aggiornamento. Avanti tutta verso i nuovi obiettivi. Il social Instagram cambia insieme agli utenti che lo usano. cambiano le esigenze dei fruitori della piattaforma e l’azienda risponde con nuove soluzioni. Ad anticipare il cambiamento che a breve interesserà Instagram è stato Adam Mosseri, il responsabile della piattaforma social, attraverso un Tweet. A quanto pare, infatti, nei prossimi giorni in maniera del tutto casuale saranno proposti agli utenti tre nuovi layout per la versione beta dell’app. Ad essere coinvolti sono soprattutto lo shopping online e i video brevi. Sarà dunque a breve disponibile una nuova interfaccia per l’utente, come ... Leggi su bloglive (Di venerdì 11 settembre 2020)la sua homepage. Previste tre varianti con il prossimo aggiornamento. Avanti tutta verso i nuovi obiettivi. Il socialinsieme agli utenti che lo usano.no le esigenze dei fruitori della piattaforma e l’azienda risponde con nuove soluzioni. Ad anticipare ilmento che a breve interesseràè stato Adam Mosseri, il responsabile della piattaforma social, attraverso un Tweet. A quanto pare, infatti, nei prossimi giorni in maniera del tutto casuale saranno proposti agli utenti tre nuovi layout per la versione beta dell’app. Ad essere coinvolti sono soprattutto lo shopping online e i video brevi. Sarà dunque a breve disponibile una nuova interfaccia per l’utente, come ...

