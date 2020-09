Inchiesta fondi Lega | il Gip | gli indagati potevano compiere altri reati Hanno ancora incarichi di rilievo in enti e società Trattavano affari nella sede del Carroccio

Open_gol : I tre sono vicini al Carroccio. Nello studio di Scillieri era domiciliata la Lega per Salvini premier. Di Rubba e M… - SkyTG24 : Inchiesta fondi Lega: 4 arresti, 3 commercialisti vicini a Carroccio - Agenzia_Ansa : Fondi Lega, inchiesta Lfc: ai domiciliari 3 commercialisti #ANSA - davide79d : RT @Sabina1956: .E che fine ha fatto l'inchiesta sui soldi dati da #DiRubba a sua cognata, la barsita? - antonel52837259 : RT @Adnkronos: Dal #Russiagate all’inchiesta sui fondi, tutti i guai giudiziari della #Lega -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta fondi

Ci sono le dichiarazioni della segretaria della Lombardia Film Commission e le dichiarazioni di Luca Sostegni, il prestanome fermato lo scorso luglio mentre fuggiva in Brasile, ma soprattutto nell'ord ...Il leader della Lega Salvini sulla vicenda Lombardia Film Commission: "Siamo tranquillissimi, da anni cercano soldi in Russia, in Svizzera, in Lussemburgo" Fondi Lega: inchiesta Lfc, a domiciliari 3 c ...