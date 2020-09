Incentivi per dieci impianti fotovoltaici: sequestri di beni. Ipotesi: illeciti da 39 milioni di euro Operazione della Guardia di finanza di Bari (Di venerdì 11 settembre 2020) Ipotesi di reato, truffa. Operazione Prometeo, che riguarda Incentivi statali per impianti fotovoltaici. Il decreto di sequestro, emesso dal tribunale di Bari, vede coinvolti 10 impianti fotovoltaici, patrimoni ritenuti illeciti nella disponibilità persone e società indagate per circa 39 milioni di euro. L'articolo Incentivi per dieci impianti fotovoltaici: sequestri di beni. Ipotesi: illeciti da 39 milioni di euro <small class="subtitle">Operazione della Guardia di ... Leggi su noinotizie

