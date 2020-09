Incendi USA, fiamme ancora fuori controllo mentre si aggrava il bilancio: almeno 17 morti, molti dispersi [FOTO] (Di venerdì 11 settembre 2020) Sale il numero delle vittime degli Incendi che stanno devastando ampie zone della West Coast americana. In totale i morti sono ora 17, ma si teme che il bilancio si aggravi ancora perche’ ci sono molti dispersi, e inoltre le fiamme che stanno bruciando California, Oregon e stato di Washington non sono ancora sotto controllo. In questi 3 stati, gli Incendi stanno assumendo proporzioni senza precedenti (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Finora sono stati distrutti tre milioni di acri di foresta in California, quasi un milione di acri in Oregon e intere citta’ nello Stato di Washington. “Non abbiamo mai visto una tale quantita’ di fiamme senza ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Sale il numero delle vittime degliche stanno devastando ampie zone della West Coast americana. In totale isono ora 17, ma si teme che ilsi aggraviperche’ ci sono, e inoltre leche stanno bruciando California, Oregon e stato di Washington non sonosotto. In questi 3 stati, glistanno assumendo proporzioni senza precedenti (vedidella gallery scorrevole in alto). Finora sono stati distrutti tre milioni di acri di foresta in California, quasi un milione di acri in Oregon e intere citta’ nello Stato di Washington. “Non abbiamo mai visto una tale quantita’ disenza ...

