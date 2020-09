Incendi in Oregon, 500mila evacuati: Trump vara lo stato di emergenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si fermano gli Incendi che stanno devastando il nord-ovest dell'Oregon , dove sono state evacuate 500mila persone. Il presidente Trump ha firmato la dichiarazione di emergenza. Le fiamme sono ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 11 settembre 2020) Non si fermano gliche stanno devastando il nord-ovest dell', dove sono state evacuatepersone. Il presidenteha firmato la dichiarazione di. Le fiamme sono ...

repubblica : Incendi in Oregon e California fuori controllo: 'Mai così estesi'. Decine di vittime, mezzo milione di evacuati [ag… - greenMe_it : Oregon, apocalisse di fuoco: gli incendi distruggono 5 città e 375mila ettari di bosco - Tg1Raiofficial : Cielo apocalittico sopra la California. La costa ovest degli Stati Uniti nella morsa degli incendi. Le fiamme dilag… - PatriziaOrlan11 : RT @MediasetTgcom24: Incendi in Oregon, 500mila evacuati: Trump vara lo stato di emergenza #oregon - crispadafora : RT @Agenzia_Ansa: #Trump proclama in #Oregon lo stato d'emergenza #incendi #Usa -