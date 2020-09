Incendi fuori controllo negli Usa, oltre 500.000 sfollati in Oregon (Di venerdì 11 settembre 2020) oltre 500mila persone sono state costrette a lasciare le loro case nell'Oregon a causa degli Incendi che stanno devastanto gli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità locali, spiegando che si tratta ... Leggi su globalist (Di venerdì 11 settembre 2020)500mila persone sono state costrette a lasciare le loro case nell'a causa degliche stanno devastanto gli Stati Uniti. Lo riferiscono le autorità locali, spiegando che si tratta ...

MSF_ITALIA : Da ieri sera i nostri team hanno potuto accedere alla clinica #MSF fuori #Moria per rispondere ai bisogni degli sfo… - repubblica : Incendi in Oregon e California fuori controllo: 'Mai così estesi'. Decine di vittime, mezzo milione di evacuati [ag… - repubblica : Incendi in Oregon e California fuori controllo: 'Mai così estesi'. Decine di vittime, mezzo milione di evacuati [ag… - MarioRo22315926 : RT @repubblica: Incendi in Oregon e California fuori controllo: 'Mai così estesi'. Decine di vittime, mezzo milione di evacuati [aggiorname… - Gnrl_Strike_Bot : RT @MSF_ITALIA: Da ieri sera i nostri team hanno potuto accedere alla clinica #MSF fuori #Moria per rispondere ai bisogni degli sfollati do… -