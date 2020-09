Incendi, allerta in Oregon: 500mila evacuati, Trump vara lo stato di emergenza (Di venerdì 11 settembre 2020) Donald Trump ha firmato la dichiarazione di emergenza per gli Incendi che stanno devastando l’Oregon, dove sono state evacuate 500 mila persone. Lo rende noto la Casa Bianca.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 11 settembre 2020) Donaldha firmato la dichiarazione diper gliche stanno devastando l’, dove sono state evacuate 500 mila persone. Lo rende noto la Casa Bianca.L'articolo Meteo Web.

San Francisco, cielo oscurato dal fumo degli incendi

Il cielo di San Francisco oscurato dal fumo degli incendi. Continua ad aggravarsi la situazione incendi in California, da giorni alle prese con diversi roghi. Almeno tre le persone morte nella parte s ...

In attesa dei canadair, il fuoco si prende i boschi di Plataci

Incendi boschivi: la periferia paga dazio anche nell’arrivo dei mezzi aerei. A causa del tardivo arrivo dei mezzi aerei, infatti il fuoco, che continua a divampare nei paesi dell’Alto Jonio con la com ...

