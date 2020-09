In luglio il rimbalzo italiano batte quelli di Francia e Germania. Resta l’incognita sull'intero anno (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel settimo mese dell'anno la produzione industriale italiana è aumentata di nuovo bruscamente, dopo il rimbalzo iniziale di maggio, con il 7,4% mese su mese e -8,0% anno su anno. Ma è ancora presto per capire come andrà il 2020 Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel settimo mese dell'la produzione industriale italiana è aumentata di nuovo bruscamente, dopo iliniziale di maggio, con il 7,4% mese su mese e -8,0%su. Ma è ancora presto per capire come andrà il 2020

La luce in fondo al tunnel è ancora lontana per il nostro paese. Anche se l’economia cerca di riprendersi dopo l’enorme crollo del secondo trimestre innescato dall’emergenza Covid-19, il ritmo di cres ...

Brescia, crolla l’export nel secondo trimestre. Per il Covid mai così male dalla crisi del 2009

Nel secondo trimestre del 2020 le esportazioni bresciane ammontano a 3,1 miliardi di euro circa, in calo di oltre il 28% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta della variazione più bassa dal ...

