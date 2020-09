In Brasile oltre 40.000 casi in un giorno, superata la soglia dei 4,2 milioni di contagi (Di venerdì 11 settembre 2020) Secondo i dati del Ministero della Sanità, il Brasile ha registrato ieri 40.557 nuovi casi di coronavirus e altri 983 morti. Si tratta di un ulteriore aumento rispetto a ieri, quando i casi erano ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Brasile oltre Coronavirus. In Brasile oltre 40mila casi e quasi mille morti Sardegna Live Coronavirus, 28 milioni di casi al mondo

(ANSA) - ROMA, 11 SET - I contagi da coronavirus ufficialmente accertati nel mondo hanno superato quota 28 milioni, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi totali sono oltre ...

Gli Stati Uniti risultano il Paese più colpito con 6.396.039 contagiati e con 191.766 vittime. Per contagi seguono India, Brasile e Russia. Intanto prende corpo l’ipotesi di una riduzione della ...

