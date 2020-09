Immortals Fenyx Rising: gameplay in diretta alle 12:30! Lo abbiamo provato, ve lo mostriamo e rispondiamo alle vostre domande (Di venerdì 11 settembre 2020) La nostra prova di Immortals Fenyx Rising è stata pubblicata subito dopo l'Ubisoft Forward di ieri sera e dopo il lancio di trailer e diversi dettagli riguardanti un progetto che a conti fatti si conosce tutto sommato poco ma che sarà disponibile già entro la fine dell'anno e in particolare il 3 dicembre.La nuova incarnazione di quello che era stato presentato come Gods & Monsters è indubbiamente interessante e sembra chiaramente strizzare l'occhio a The Legend of Zelda: Breath of the Wild. L'action adventure open world di Ubisoft ha però diversi assi nella manica? Per scoprirlo abbiamo organizzato una diretta in cui vi mostreremo parecchio gameplay e risponderemo alle vostre ... Leggi su eurogamer

