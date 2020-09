Immigrazione, 3,4 miliardi di euro alle Ong. L’Europa spende, ma non sa come (Di venerdì 11 settembre 2020) ‘Serve più chiarezza’, aveva dichiarato la Corte dei Conti europea già nel 2018. Così adesso che salta fuori finalmente la cifra spaventosa che l’europa ha devoluto alle Ong, non si sa come sia stata effettivamente spesa. Lo stesso organismo europeo attraverso la pubblicazione di una relazione, aveva infatti spiegato come l’europa nei finanziamenti alle organizzaizoni umanitarie, non si era mostrata molto trasparente: “La Commissione dovrebbe migliorare la propria performance e la trasparenza delle proprie rendicontazioni sulle Ong che attuano azioni dell’Ue. A tal fine, la Commissione dovrebbe ricevere informazioni adeguate a migliorare, nel proprio sistema contabile, ... Leggi su ilparagone

La cifra è di quelle che fanno girare la testa. Tre miliardi e quattrocento milioni di euro, spicciolo più spicciolo meno. Sono i fondi che l’Europa ha versato alle Ong tra il 2015 e il 2018, gli anni ...

Bruxelles , 10 set 14:04 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea lavora a stretto contatto con le autorità greche per sostenerle nella gestione finanziaria e operativa dell'immigrazione. Lo ha detto ...

