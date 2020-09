Ilaria Teolis risponde alle parole di Jessica Battistello che pubblica una controreplica al vetriolo: continua il catfight tra le due ex protagoniste di ‘Temptation Island 6’! (Di venerdì 11 settembre 2020) Le storie di Instagram continuano ad essere teatro dello scontro tra Ilaria Teolis e Jessica Battistello e la querelle tra le due ragazze continua a farsi sempre più infuocata. Vi avevamo parlato ieri delle parole della Battistello che, nel rispondere alle domande dei fan sul suo profilo Instagram aveva confermato i sospetti dei fan che avevano notato già da tempo un allentamento di Ilaria dalle altre compagne di avventura: Jessica aveva spiegato di non aver mai avuto un rapporto di grande amicizia con la Teolis, ma di aver cercato da lei un chiarimento in seguito al suo allontanamento social, senza aver mai ricevuto ... Leggi su isaechia

zazoomblog : Ilaria Teolis risponde alle parole di Jessica Battistello che pubblica una controreplica al vetriolo: continua il c… - zazoomblog : Ilaria Teolis risponde alle parole di Jessica Battistello che pubblica una controreplica al vetriolo: continua il c… - zazoomblog : ‘Temptation Island 6’ Jessica Battistello risponde a chi le chiede dei rapporti con Ilaria Teolis e svela un sorpre… - IsaeChia : ‘#TemptationIsland 6’, #JessicaBattistello risponde a chi le chiede dei rapporti con #IlariaTeolis e svela un sorpr… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria Teolis Ilaria Teolis risponde alle parole di Jessica Battistello che pubblica una controreplica al vetriolo: continua il catfight tra le due ex protagoniste di ‘Temptation Island 6’! Isa e Chia