Il vaccino russo contro il coronavirus non convince gli scienziati

(Di venerdì 11 settembre 2020) (immagine: Getty Images)Quando l’11 agosto scorso il presidente Vladimir Putin ha annunciato l’approvazione del primoil, da egli considerato sicuro e efficace, non c’è stata l’ondata di entusiasmo che una simile positiva notizia avrebbe dovuto suscitare, soprattutto tra la comunità scientifica internazionale. Il motivo è che della sperimentazione, semplicemente, non si sapeva quasi nulla: nessun dato era stato pubblicato. La novità di questi giorni è che ora qualche informazione c’è ed è disponibile su Lancet, una delle più prestigiose riviste scientifiche di settore. Peccato che molti esperti non siano rimasti soddisfatti di quanto riportato nell’articolo a firma di Denis Logunov e colleghi, e chiedono ...