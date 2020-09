Il tour dei The Struts in Italia è cancellato ma si lavora a nuovi concerti per il 2021 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il tour dei The Struts in Italia è cancellato ma si lavora a nuovi concerti per il 2021. I live in programma tra il 12 e il 15 luglio nella penisola sono stati cancellati definitivamente: non verranno recuperati, stando a quanto è noto al momento. La band avrebbe dovuto esibirsi in tour in Italia per tre tappe, rispettivamente a Roma, Padova e Brescia, nelle seguenti date e location: – 12 luglio 2020 Rock in Roma– 14 luglio 2020 Padova Gran Teatro Geox– 15 luglio 2020 Brescia Arena Campo Marte I tre concerti non si sono tenuti, in ottemperanza ai decreti volti a limitare i contagi da Covid-19, e non verranno recuperati in quanto non sono stati riprogrammati. ... Leggi su optimagazine

repubblica : Focolaio di Polignano, Fitto e Meloni in tour nella fabbrica dei contagi senza mascherina - giulia_rinelli : RT @HLNewsItaly: ??? 'Le sensazioni che proverò in tour, le proveremo insieme perché abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto.… - PalmyXy : RT @HLNewsItaly: ??? 'Le sensazioni che proverò in tour, le proveremo insieme perché abbiamo lavorato duramente per arrivare a questo punto.… - fallingptn : che voglia di farmi tutto il tour dei pinguini - domenico1926 : Oggi tredicesima tappa del Tour de France 2020 con 7 Gpm, potrebbe essere l’occasione giusta per #Quintana che tipi… -

Ultime Notizie dalla rete : tour dei Il tour dei blogger nella vallata "Tante ricchezze da valorizzare" LA NAZIONE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2020/ Maglia gialla Roglic, incertezza a pois

Classifica Tour de France 2020: Primoz Roglic ancora in maglia gialla verso l’arrivo in salita della 13^ tappa di oggi. Tutte le graduatorie della Grande Boucle. Classifica Tour de France 2020: Primoz ...

In vacanza solo se si è sani, la vicenda di Fiammetta: "Per la prima volta mi sono sentita umiliata"

Nel 2020 il mondo si divide ancora fra sani e "malati". Sono molte le cose che alle persone disabili vengano negate, fra queste, anche le vacanze. Ho deciso di scrivere queste righe perché sono fortem ...

Classifica Tour de France 2020: Primoz Roglic ancora in maglia gialla verso l’arrivo in salita della 13^ tappa di oggi. Tutte le graduatorie della Grande Boucle. Classifica Tour de France 2020: Primoz ...Nel 2020 il mondo si divide ancora fra sani e "malati". Sono molte le cose che alle persone disabili vengano negate, fra queste, anche le vacanze. Ho deciso di scrivere queste righe perché sono fortem ...