REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il diciannovenne Jannik Sinner, giovane promessa del tennis, diventa il nuovo volto del Parmigiano Reggiano. Il talento di San Candido è il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale Atp, dove è stato numero 68 il 17 febbraio 2020. Detentore di tre titoli Challenger e due ITF, è stato anche il più giovane vincitore nella storia delle NextGen ATP Finals, nell'edizione 2019. Allenato da Riccardo Piatti e Andrea Volpini, nel 2019 i colleghi dell'Atp lo hanno decretato tennista rivelazione dell'anno. Nell'Atp 250 di Auckland, entra per la prima volta per diritto di classifica nel tabellone principale degli Australian Open. Sconfiggendo al primo turno Max Purcell, diventa anche il più giovane

TENNIS: JANNIK SINNER NUOVO AMBASSADOR DEL PARMIGIANO REGGIANO

Il tennista Jannik Sinner nuovo ambassador del Parmigiano Reggiano

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il diciannovenne Jannik Sinner, giovane promessa del tennis, diventa il nuovo volto del Parmigiano Reggiano. Il talento di San Candido é il piú giovane classificato tra i p ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il diciannovenne Jannik Sinner, giovane promessa del tennis, diventa il nuovo volto del Parmigiano Reggiano. Il talento di San Candido é il piú giovane classificato tra i p ...