Il segreto anticipazioni in arrivo rivelazione shock: Pablo e Carolina sono fratelli? (Di venerdì 11 settembre 2020) Il segreto torna in onda domenica pomeriggio. Mediaset punta sulle soap nel fine settimana e infatti alla domenica, prima del debutto di Domenica Live, ci sarà una vera e propria carrellata di soap. Si inizia infatti con Beautiful, poi si va avanti con Una vita, poi arriva Il segreto per finire Day Dreamer-Le ali del sogno! Ora però ci occupiamo delle anticipazioni de Il segreto, provando a capire cosa succederà nella puntata in onda il 13 settembre 2020. La soap spagnola ci aspetta dalle 15,30 alle 16,20 circa per poi dare la linea a Can Yaman e Demet per un nuovo episodio di Day Dreamer che averà l’arduo compito di fare da traino a Domenica Live! E adesso torniamo alle anticipazioni. In questi ultimi episodi de Il segreto abbiamo visto come ... Leggi su ultimenotizieflash

infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata dell'8 settembre - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 14-18 settembre: spoiler nuove puntate - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 8 settembre: il finto funerale di Onesimo - infoitcultura : IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 9 settembre 2020 - infoitcultura : Il Segreto, le anticipazioni sulla puntata del 9 settembre -