Il retroscena: Godin ha scelto Cagliari per un motivo. Ora no stop (Di venerdì 11 settembre 2020) Diego Godin ha scelto Cagliari per un motivo, è la città natale di sua moglie e in passato aveva sempre pensato con simpatia alla possibilità di giocare proprio nel club rossoblu. Quindi, non è una scelta improvvisata o nata per caso, anzi l’esatto contrario. Se volesse, Godin potrebbe scegliere tra quattro o cinque possibilità, anche lontano dall’Italia. Ma lui vuole Cagliari e il presidente Giulini farà di tutto per accontentarlo, anche perché questi colpi gli sono sempre piaciuti. Certo, magari l’Inter (che lo libera gratis) dovrà dare un contributo sull’ingaggio da circa 6 milioni a stagione, in modo da spalmare e prolungare per tre anni. Ma oggi Godin aspetta solo il ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 11 settembre 2020) Diegohaper un, è la città natale di sua moglie e in passato aveva sempre pensato con simpatia alla possibilità di giocare proprio nel club rossoblu. Quindi, non è una scelta improvvisata o nata per caso, anzi l’esatto contrario. Se volesse,potrebbe scegliere tra quattro o cinque possibilità, anche lontano dall’Italia. Ma lui vuolee il presidente Giulini farà di tutto per accontentarlo, anche perché questi colpi gli sono sempre piaciuti. Certo, magari l’Inter (che lo libera gratis) dovrà dare un contributo sull’ingaggio da circa 6 milioni a stagione, in modo da spalmare e prolungare per tre anni. Ma oggiaspetta solo il ...

