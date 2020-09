Il presidente della Consob Paolo Savona positivo al Covid (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente della Consob, Paolo Savona, è positivo al Covid 19. Savona è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa. In via precauzionale, fanno sapere dall'Autorità, sono state chiuse le sedi Consob di Roma e Milano per portare avanti le operazioni di sanificazione. L'istituto assicura comunque la piena operatività. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 11 settembre 2020) Il, èal19.è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa. In via precauzionale, fanno sapere dall'Autorità, sono state chiuse le sedidi Roma e Milano per portare avanti le operazioni di sanificazione. L'istituto assicura comunque la piena operatività.

