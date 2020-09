Il presagio: il prequel rivelerà le origini di Damien (Di venerdì 11 settembre 2020) In arrivo il prequel del cult horror Il presagio, The First Omen, in cui verranno rivelate le origini del piccolo Damien. Dopo una lunga attesa finalmente il prequel del cult horror Il presagio starebbe per entrare in produzione. Il film, intitolato The First Omen, farà luce sulle origini di Damien. Il franchise de Il presagio ha preso il via nel 1976 con il film originale diretto da Richard Donner, che si è rivelato un incredibile successo al box office, dando vita a tre sequel e alcune serie tv. Nel 2016 è stato annunciato un prequel in lavorazione diretto da Antonio Campos, ma da allora non se ne è saputo più niente. Oggi gli autori di The Conjuring Chad e Carey W. ... Leggi su movieplayer

cineblogit : The First Omen: gli sceneggiatori di 'The Conjuring' aggiornano sul prequel de 'Il Presagio' - toysblogit : The First Omen: gli sceneggiatori di 'The Conjuring' aggiornano sul prequel de 'Il Presagio' - Ash71Pietro : The First Omen: gli sceneggiatori di 'The Conjuring' aggiornano sul prequel de 'Il Presagio' - badtasteit : #Ilpresagio: gli sceneggiatori di The Conjuring non hanno aggiornamenti sul prequel -

Ultime Notizie dalla rete : presagio prequel Il presagio: ancora nessun aggiornamento sul prequel del film FilmPost.it Il presagio: il prequel rivelerà le origini di Damien

Il franchise de Il presagio ha preso il via nel 1976 con il film originale diretto da Richard Donner, che si è rivelato un incredibile successo al box office, dando vita a tre sequel e alcune serie tv ...

The First Omen: gli sceneggiatori di "The Conjuring" aggiornano sul prequel de "Il Presagio"

Aggiornamento per il prequel The First Omen in sviluppo dal 2016. Gli sceneggiatori Chad e Carey W. Hayes hanno rivelato in una recente intervista rilasciata al sito ComicBook che il prequel approfond ...

Il franchise de Il presagio ha preso il via nel 1976 con il film originale diretto da Richard Donner, che si è rivelato un incredibile successo al box office, dando vita a tre sequel e alcune serie tv ...Aggiornamento per il prequel The First Omen in sviluppo dal 2016. Gli sceneggiatori Chad e Carey W. Hayes hanno rivelato in una recente intervista rilasciata al sito ComicBook che il prequel approfond ...