Il premier Conte il 13 a Domenica In a una settimana dal voto | furia Meloni | ' Scandaloso | come in Corea del Nord'

AnnalisaChirico : “Il premier Conte, quando va alla festa del Fatto, si dice contro il Mes. Quando va alla festa del Pd, apre sul Mes… - fattoquotidiano : Quarantena più breve, il premier Conte: “Possibile ridurla dopo il primo tampone, ma la decisione finale spetta agl… - chedisagio : Ascoltando Conte ieri e ripensando al discorso di Draghi solo 20 giorni fa, beh... Il confronto è imbarazzante. Dit… - Zebra72374749 : RT @salvatore1953: Udite, udite il premier Conte sarà al funerale di Willy, a quello dei poliziotti, carabinieri e del ragazzo italiano ucc… - DDevil977 : RT @salvatore1953: Udite, udite il premier Conte sarà al funerale di Willy, a quello dei poliziotti, carabinieri e del ragazzo italiano ucc… -

Ultime Notizie dalla rete : premier Conte

PALERMO - Un intervento, presso le autorità libiche, per arrivare a una rapida soluzione nella vicenda del sequestro dei due motopescherecci di Mazara del Vallo. Lo ha chiesto il presidente della Regi ...Aspettando nuove puntate della fiction "Il decreto" - meme ultracliccato dei giorni del lockdown in cui si beffeggiava il premier Giuseppe Conte per i suoi continui interventi tv e decreti di emergenz ...