Il «piano d’autunno» anti Covid sul tavolo di Arcuri si ispira a Crisanti | 200mila tamponi al giorno e test rapidi a tappeto

Leggi su open.online

(Di venerdì 11 settembre 2020)-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)Il mega-per l’autunno è pronto, la strategiaper i prossimi mesi è suldel commissario per l’emergenza Domenicoin attesa, come riferisce il Sole24ore, di essere inviato al Comitato tecnico scientifico per la validazione ufficiale. «Prevenzione» e «contenimento» sono le parole chiave di unche punta innanzitutto su 200 milaal. Numeri che di fatto sembrano fare eco e confermare ilproposto dal virologo dell’Università di Padova, Andrea Cris. Oltre al raddoppio deirispetto a oggi, i documenti ...