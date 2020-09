Il paradiso delle signore anticipazioni: Marcello, Cosimo e Federico alla conquista delle Veneri (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra ex che tentano di riconquistare la propria donna, corteggiatori che fanno proposte di matrimonio con tanto di anello e uno sciupafemmine che vuol mettere la testa a posto: possiamo ben dire che al paradiso delle signore non ci si annoia affatto!Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Tim sposa Nadja, ma poi bacia FranziStiamo parlando di Federico Cattaneo (Alessandro Fella), Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) e Marcello Barbieri (Pietro Masotti): sono loro i baldi giovani che andranno alla conquista e riconquista di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) e Roberta Pellegrino (Federica De Benedittis), stilista – la prima – e venere – la seconda ... Leggi su tvsoap

