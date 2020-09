Il padre di Pincarelli sul figlio: «Un po’ di galera magari lo raddrizza. È un bel ragazzo, ha parecchie ragazze» (Di venerdì 11 settembre 2020) La storia di un’altra famiglia distrutta, quella Pincarelli stavolta. Il racconto arriva da Repubblica, che ha raggiunto il padre di Mario Pincarelli a casa sua – ad Artena – strappando qualche parola sul figlio Mario, ora in carcere per il coinvolgimento nel pestaggio che ha causato la morte di Willy Monteiro Duarte. Il padre afferma che Mario «è in carcere perché ha aiutato gli amici» e che «i Bianchi sono bravi ragazzi, mi chiamano zio». Dalla morte di Willy sua moglie fa avanti e indietro con l’ospedale, portata via dall’ambulanza, ed «è come se avessero ammazzato il suo di ragazzo, ci dispiace più per quel ragazzo morto che per il figlio che ... Leggi su giornalettismo

HuffPostItalia : Il padre di Pincarelli: 'È un ragazzo per bene, ma quando beve non capisce più nulla' - fanpage : Willy ucciso a Colleferro, il padre di Pincarelli: “Quando esce e beve non capisce più niente” - giornalettismo : Parla il padre di #MarioPincarelli, secondo cui il figlio 'è in carcere perché ha aiutato gli amici' - VELOSPORT1960 : All’Adnkronos commenta l’arresto di Mario: 'Non è un attaccabrighe, ma gli prende una cosa dentro quando vede qualc… - Biofafafa : RT @repubblica: Omicidio Colleferro, il padre di Pincarelli: 'Mario ha preso le parti di Belleggia, che poi ha cantato' [dal nostro inviato… -