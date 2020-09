Il nuovo sintomo associato al Coronavirus si chiama «parosmia». Ecco cos’è (Di venerdì 11 settembre 2020) La perdita del gusto e dell’olfatto sono due sintomi associati all’infezione da Covid-19. Ma mentre in molti casi, una volta guariti, i pazienti ricquistano entrambi i sensi, in altri sorge un fenomeno cosiddetto della parosmia, ovvero un’alterazione degli odori che mantiene “intrappolati” in un mondo di profumi distorti. Leggi su vanityfair

genovesergio76 : CORONAVIRUS: spunta un Nuovo STRANO SINTOMO Collegato. Ecco COSA succede a chi è MALATO di COVID-19… - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: spunta un #Nuovo #STRANO #SINTOMO #Collegato. Ecco #COSA succede a chi è #MALATO di #COVID-19 - ariaride : Sto meditando di iscrivermi di nuovo all’università. Mi sembra un ulteriore chiaro sintomo che devo richiamare la mia terapeuta. - Franchi24122823 : lo stesso 4231 con Thiago nei 2... Lo Monaco ha messo giustamente un video sul primo passo per saltare l'uomo, sint… - robazzaco : ALT!!!!! Che adesso non vi entri l’incubo del non riconoscere odori e profumi !!!! SEMBRANO LAVAGGI DEL CERVELLO -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo sintomo CORONAVIRUS: spunta un Nuovo STRANO SINTOMO Collegato. Ecco COSA succede a chi è MALATO di COVID-19 iLMeteo.it Covid e scuola: dieci risposte del pediatra a «cosa fare se...»

A pochi giorni dall'inizio della scuola più convulso di sempre le risposte alle dieci domande che frullano nella testa di ogni genitore d'Italia. Cosa fare al primo starnuto? E se a starnutire è il co ...

Coronavirus, ancora in aumento i nuovi casi

ROMA - Sono 1.597 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.587. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 94.186 t ...

A pochi giorni dall'inizio della scuola più convulso di sempre le risposte alle dieci domande che frullano nella testa di ogni genitore d'Italia. Cosa fare al primo starnuto? E se a starnutire è il co ...ROMA - Sono 1.597 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia registrati nelle ultime 24 ore, e 10 i decessi che portano il totale delle vittime a 35.587. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 94.186 t ...