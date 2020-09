Il nuovo gioco di Pac-Man in realtà aumentata (Di venerdì 11 settembre 2020) (Foto: Bandai Namco)Pac-Man Geo è in arrivo su Android e iPhone per portare uno dei personaggi più celebri della storia dei videogame in uno scenario del tutto nuovo e potenzialmente sconfinato ovvero il mondo intero. Sviluppato da Bandai Namco in collaborazione con Google Maps, sviluppa in modo del tutto differente il concetto di geolocalizzazione rispetto a precedenti celebri come Pokemon Go. Il gameplay di Pac-Man è semplicissimo: un omino tutto bocca che mangia biscotti (non sono monete come si pensa erroneamente) in un labirinto che viene inseguito da fantasmini colorati che possono passare dall’essere predatori a prede ribaltando i ruoli. Un successo lungo 40 anni con numerosissime varianti, ma nessuna mai aveva allargato il campo di gioco all’intero pianeta. Con Pac-Man Geo si sfruttano le cartine di Google ... Leggi su wired

