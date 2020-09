Il Napoli esclude Milik e Llorente: i convocati per il match contro il Pescara (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo il ritiro a Castel di Sangro e le due amichevoli in Abruzzo, proseguono le emozioni della estate azzurra. Il Napoli, questa sera, affronterà un terzo test amichevole contro il Pescara al San Paolo. Il match avrà inizio alle ore 18 e sarà trasmesso su Sky in pay per view al prezzo di 5.99 Euro al canale 251. Due giorni dopo, domenica 13 settembre, gli azzurri voleranno in Portogallo per l’amichevole di lusso Sporting Clube de Portugal-Napoli. I convocati: Ospina, Meret, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Palmiero, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Ciciretti. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24

infoitsport : Il Messaggero - Milik-Roma, il Napoli esclude Under dall’affare perché il rapporto con Ramadani è incrinato - _SiGonfiaLaRete : #Milik-#Roma: il #Napoli esclude #Under dall'affare - infoitsport : Messaggero: il Napoli esclude Under dall'affare Milik-Roma perché il rapporto con Ramadani è incrinato - infoitsport : Il Napoli esclude Under dall'affare per Milik. Da Roma: 'Il rapporto con Ramadani è incrinato' - SiamoPartenopei : Il Napoli esclude Under dall'affare per Milik. Da Roma: 'Il rapporto con Ramadani è incrinato' -