Il look del giorno, il tailleur pantalone beige (Di venerdì 11 settembre 2020) Il rientro in ufficio e le ultime settimane d’estate invocano una moda rigorosa, pratica ed essenziale. Tre concetti interpretati in chiave glam nel look mannish di Olivier Theyskens composto dal tailleur pantalone over e beige. Il look nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Olivier Theyskens. Il tailleur pantalone oversize, come si porta Il successo del tailleur mannish sembra non finire mai. Anche per i prossimi mesi il completo giacca e pantalone resta un punto fermo del vestire formale seguendo la tendenza maschile/femminile, come visto sulla passerella autunno inverno 2020/2021 di Olivier Theyskens. Determinanti le misure, rigorosamente oversize, della giacca monopetto e del pantalone a gamba ampia e vita ... Leggi su iodonna

