Il lockdown per il Covid fa crollare l'occupazione. Male soprattutto i giovani (Di venerdì 11 settembre 2020) Nel secondo trimestre del 2019 gli occupati sono diminuiti, a causa dell’emergenza sanitaria e del lockdown, di 470.000 unità rispetto al primo trimestre e di 841.000 unità rispetto al 2019. Lo rileva l’Istat nell’indagine sul mercato del lavoro sottolineando che la riduzione è dovuta soprattutto al calo dei lavoratori a termine e degli indipendenti. Tra questi quasi la metà sono under 35, i quali hanno perso l′8% dell’occupazione scendendo a 4.776.00 unità, mentre la classe tra i 35 e i 49 anni ha perso 424.000 unità.Rispetto al secondo trimestre 2019 i dipendenti a termine sono diminuiti di 677.000 unità (-21,6%) mentre gli indipendenti hanno perso 219.000 unità (-4,1%) a fronte di un -3,6% dell’occupazione complessiva.I ... Leggi su huffingtonpost

