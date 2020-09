Il governo israeliano domenica deciderà se istituire un nuovo lockdown dopo l’aumento dei casi di contagio da coronavirus (Di venerdì 11 settembre 2020) Giovedì sera i ministri israeliani che compongono il comitato per il coronavirus hanno approvato l’istituzione di un nuovo lockdown per il paese. La decisione di un nuovo lockdown, dopo quello di marzo, dovrà però essere confermata domenica dall’intero governo, che Leggi su ilpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Giovedì sera i ministri israeliani che compongono il comitato per ilhanno approvato l’istituzione di unper il paese. La decisione di unquello di marzo, dovrà però essere confermatadall’intero, che

