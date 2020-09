Il gip che ha firmato gli arresti: “I commercialisti della Lega preparavano altre operazioni” (Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle intercettazioni telefoniche il pericolo di reiterazione del reato Salvini: ne conosco due e sono persone oneste, non sono preoccupato Leggi su lastampa (Di venerdì 11 settembre 2020) Nelle intercettazioni telefoniche il pericolo di reiterazione del reato Salvini: ne conosco due e sono persone oneste, non sono preoccupato

LaStampa : Il gip che ha firmato gli arresti: “I commercialisti della Lega preparavano altre operazioni” - borghi_claudio : Non avevo visto! Ma come si permettono!! Abbiamo fatto una legge apposta e continuano a voler processare chi si è d… - mamo75r : @SimoneBonzanini @10261940 @janavel7 ...gip incompetenti che facciano il loro lavoro. Per questo ti dico: rendano p… -