Il fuorionda di Bassetti: «Crisanti? Quasi candidato col M5s. Il suo piano sui tamponi? Buttiamo all’aria il Paese» – Video (Di venerdì 11 settembre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (11 settembre)«Crisanti … lì sì che c’è la politica». Il professor Matteo Bassetti sferra un colpo non da poco nei confronti del virologo dell’Università di Padova, alludendo a un coinvolgimento del professor Andrea Crisanti all’interno del Movimento Cinque Stelle. «È stato il candidato del M5s al Senato di Verona fino a un minuto prima» dice al giornalista di PiazzaPulita difendendosi dalle accuse di negazionismo avanzate nei suoi confronti. Il direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova si sfoga in quello che sembra Quasi un fuori onda. Inquadrato di spalle sembra non preoccuparsi della telecamera che lo riprende e va avanti. «Io ... Leggi su open.online

infoitinterno : Il fuorionda di Bassetti: «Crisanti? Quasi candidato col M5s. Il suo piano sui tamponi? Buttiamo all’aria il Paese»… -

Ultime Notizie dalla rete : fuorionda Bassetti Il fuorionda di Bassetti: «Crisanti? Quasi candidato col M5s. Il suo piano sui tamponi? Buttiamo all’aria il Paese» – Video Open Matteo Bassetti a Piazzapulita: "La Ferrari quindicesima e Mercedes prima, colpa di un lockdown stupido"

Ci sono il coronavirus e gli errori del governo dietro il disastro Ferrari nel Mondiale di Formula 1. A sostenerlo, in quello che è a metà tra una intervista, uno sfogo rubato e un fuorionda, è Matteo ...

Matteo Bassetti a Piazzapulita, lo sfogo: "Crisanti? Candidato M5s al Senato fino a un minuto prima"

"Io nelle stanze a differenza di altri ci entravo". Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, è intervistato da PiazzaPulita in un servizio sui negazionisti.

Ci sono il coronavirus e gli errori del governo dietro il disastro Ferrari nel Mondiale di Formula 1. A sostenerlo, in quello che è a metà tra una intervista, uno sfogo rubato e un fuorionda, è Matteo ..."Io nelle stanze a differenza di altri ci entravo". Matteo Bassetti, direttore del reparto Malattie Infettive del San Martino di Genova, è intervistato da PiazzaPulita in un servizio sui negazionisti.