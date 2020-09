Il Covid ‘ritorna’ al Fatebenefratelli: positivo 66enne di Benevento, subito isolato (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ondata di ritorno del Covid-19 tocca anche il Fatebenefratelli. E’ arrivata intorno alle 14, infatti, la notizia della positività di un 66enne residente nella città capoluogo. Già dal momento del suo arrivo in Pronto Soccorso, avvenuto nella mattinata ieri, l’uomo – considerata la presenza di sintomi riconducibili al Coronavirus – era stato immesso nel percorso Covid e dunque isolato. Una misura prudenziale, quella attivata dal personale del Fatebenefratelli, che ha messo la struttura al riparo da qualsiasi rischio. Il paziente, al momento sottoposto all’ossigenoterapia, è in condizioni valutate soddisfacenti e proseguirà il percorso di guarigione nelle strutture preposte. Si ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ondata di ritorno del-19 tocca anche il. E’ arrivata intorno alle 14, infatti, la notizia della positività di unresidente nella città capoluogo. Già dal momento del suo arrivo in Pronto Soccorso, avvenuto nella mattinata ieri, l’uomo – considerata la presenza di sintomi riconducibili al Coronavirus – era stato immesso nel percorsoe dunque. Una misura prudenziale, quella attivata dal personale del, che ha messo la struttura al riparo da qualsiasi rischio. Il paziente, al momento sottoposto all’ossigenoterapia, è in condizioni valutate soddisfacenti e proseguirà il percorso di guarigione nelle strutture preposte. Si ...

tvoggi : GRANATA IN CAMPO. DOMANI ALL’ARECHI C’E’ IL FRANCAVILLA La Salernitana ritorna all’Arechi: domani pomeriggio alle 1… - womantimeswebtv : Arriva il nuovo tampone: impiega soltanto 15 minuti per fornire una risposta agli operatori sanitari. Fermerà il ca… - RaffaeleLaRegin : RT @PdPietragalla: Ritorna l’appuntamento con la Festa dell’Unità ???? a Pietragalla domenica 13 settembre. Sarà l’occasione per riflettere… - BaseBasilicata : RT @PdPietragalla: Ritorna l’appuntamento con la Festa dell’Unità ???? a Pietragalla domenica 13 settembre. Sarà l’occasione per riflettere… - Azizzamri2 : Buongiorno ho mandato tanti twitt dall'inizio del epidemia per sottolineare l 'importanza del dpi per prevenire cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ‘ritorna’