Il Covid ci ha ricordato il valore del dibattito: solo così si possono disinnescare i manipolatori (Di venerdì 11 settembre 2020) È possibile prendere a pretesto il Covid per non parlare del Covid, ma dello stato della nostra democrazia? Anzi, dello stato di quel dibattito pubblico che dovrebbe costituire la quintessenza stessa di una società democratica? Secondo noi, sì. Tutto quanto accaduto, dall’esordio dell’emergenza Coronavirus ad oggi, costituisce una magnifica cartina di tornasole rispetto a una questione ben precisa. Meno drammatica, sicuramente, ma altrettanto importante delle disquisizioni sul virus e sul suo grado di letalità. È come se l’epidemia avesse accelerato, e nel contempo reso più plasticamente evidenti, alcune “tare” del discorso pubblico. Più precisamente: del modo in cui si discute e ci si confronta, nella cosiddetta società aperta, a partire dai salotti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) È possibile prendere a pretesto ilper non parlare del, ma dello stato della nostra democrazia? Anzi, dello stato di quelpubblico che dovrebbe costituire la quintessenza stessa di una società democratica? Secondo noi, sì. Tutto quanto accaduto, dall’esordio dell’emergenza Coronavirus ad oggi, costituisce una magnifica cartina di tornasole rispetto a una questione ben precisa. Meno drammatica, sicuramente, ma altrettanto importante delle disquisizioni sul virus e sul suo grado di letalità. È come se l’epidemia avesse accelerato, e nel contempo reso più plasticamente evidenti, alcune “tare” del discorso pubblico. Più precisamente: del modo in cui si discute e ci si confronta, nella cosiddetta società aperta, a partire dai salotti ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ricordato Coronavirus Italia e mondo, ultime news : record di contagi in un giorno, 302.570. LIVE Sky Tg24 Sassoli, plenarie Strasburgo? Decisione sofferta, necessaria

Così il presidente del Parlamento europeo David Sassoli ricordando la decisione di tenere le plenarie a Bruxelles invece che nella città francese a seguito dell'emergenza covid. "Nel bel mezzo della ...

Come il Covid cambia gli scenari mondiali dell’energia e della mobilità

La crisi pandemica ha toccato interessi, equilibri internazionali e stili di vita. Quali conseguenze sui settori energetici e della mobilità? Prevarrà l'inerzia del passato o vedremo cambiamenti concr ...

