Il candidato sindaco del giorno – Vincenza Puzone – Cardito NA

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 11 settembre 2020) • Nome e cognome• Quanti anni hai? 48 • Seidi quale Comune?(Napoli) • Parlaci di te: di cosa ti occupi nella vita? Attualmente lavoro come segretaria nel settore camperistico. La mia vita lavorativa però è iniziata molto presto, a 13 anni circa, subito dopo le medie come operaia nel settore tessile, spinta dalla mia voglia di indipendenza. Sono cresciuta nel volontariato vincenziano ed ho fatto parte del nucleo comunale di protezione civile. • Perchè hai deciso di candidarti e perchè con il MoVimento 5 Stelle? Sono stata votata per il ruolo deldal meetup ed ho accettato per senso di responsabilità. Per me sarà un onore poter rappresentare il ...