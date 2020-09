Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per l’11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo i 245 casi di ieri l’aggiornamento sul Coronavirus in Lombardia oggi con i dati del bollettino della Regione: 257 nuovi casi e 4 decessi. Sono stati effettuati 17.986 tamponi. Scendono gli ospedalizzati nei reparti Covid che pggi sono 246, 10 in meno di ieri. Anche i pazienti in terapia intensiva sono in discesa. oggi sono 27, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Sono guarite 114 persone nelle ultime 24 ore. Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per l’11 settembre Tra i 257 nuovi positivi di oggi il bollettino specifica che per 33 si tratta di debolmente positivi, mentre 12 casi sono stati ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo i 245 casi di ieri l’aggiornamento sulincon ideldella Regione: 257 nuovi casi e 4 decessi. Sono stati effettuati 17.986 tamponi. Scendono gli ospedalizzati nei reparti Covid che pggi sono 246, 10 in meno di ieri. Anche i pazienti in terapia intensiva sono in discesa.sono 27, 3 in meno rispetto all’ultima rilevazione. Sono guarite 114 persone nelle ultime 24 ore. Ilsulin: iper l’11Tra i 257 nuovi positivi diilspecifica che per 33 si tratta di debolmente positivi, mentre 12 casi sono stati ...

Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus in Lombardia oggi: i dati per l’11 settembre) Playhitmusic - - neXtquotidiano : Il bollettino sul Coronavirus in #Lombardia oggi: i dati per l’11 settembre - DPCgov : ?? Sabato #12settembre ?? #allertaGIALLA, per rischio temporali e rischio idrogeologico, sulla Sicilia. ?? Consulta il… - Noovyis : (Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per l’11 settembre) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino sul Il bollettino sul Coronavirus nel Lazio oggi: i dati per l’11 settembre next Coronavirus, il bollettino del 10 settembre: in Sicilia i contagi salgono ancora (+106)

CATANIA - L'incremento di casi di coronavirus in Sicilia ormai dura da giorni, ma non si superavano 100 contagi in un solo giorno da diverso tempo. E invece, dopo i 77 positivi di ieri, nelle ultime 2 ...

Coronavirus in Sardegna:

Ancora un incremento nei casi di coronavirus in Sardegna. Secondo il bollettino odierno diramato dall'Unità di crisi della Regione, i nuovi positivi sono 65: 46 da attività di screening e 19 da sospet ...

CATANIA - L'incremento di casi di coronavirus in Sicilia ormai dura da giorni, ma non si superavano 100 contagi in un solo giorno da diverso tempo. E invece, dopo i 77 positivi di ieri, nelle ultime 2 ...Ancora un incremento nei casi di coronavirus in Sardegna. Secondo il bollettino odierno diramato dall'Unità di crisi della Regione, i nuovi positivi sono 65: 46 da attività di screening e 19 da sospet ...