Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per l’11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo i 1.597 nuovi casi di ieri i dati della Protezione Civile e il bollettino del ministero della Salute sull’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia oggi: articolo in aggiornamento Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per l’11 settembre La ripartizione nelle regioni dei nuovi casi: in Veneto sono 173 in più rispetto a ieri i nuovi contagi registrati per un totale di 24.529 dall’inizio della pandemia. Ci sono tre nuove vittime. La situazione negli ospedali vede 143 ricoverati in area non ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo i 1.597 nuovi casi di ieri ie ildel ministeroSalute sull’andamento dei contagi diin: articolo in aggiornamento Ilsulin: iper l’11La ripartizione nelle regioni dei nuovi casi: in Veneto sono 173 in più rispetto a ieri i nuovi contagi registrati per un totale di 24.529 dall’iniziopandemia. Ci sono tre nuove vittime. La situazione negli ospedali vede 143 ricoverati in area non ...

