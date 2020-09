Huawei Matebook 14 AMD, ufficiale il nuovo portatile potente e sottile (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo aver introdotto pochi giorni fa i nuovi Matebook D con processori Intel, il colosso cinese ha ufficializzato anche il nuovo ultra-portatile Huawei Matebook 14 AMD, un dispositivo elegante e funzionale, dall’elevata portabilità. La partnership con AMD permette di dotare l’ultra-portatile con un processore mobile AMD Ryzen 4000 H-Series di ultima generazione. Il Matebook 14 AMD ha una scocca in metallo leggera e compatta, misurando 307,5 x 223,8 x 15,9 mm con un peso di soli 1,49 kg, e dispone di un display FullView da 14 pollici in formato 3:2, con touchscreen e con una risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), incastonato in cornici sottili che gli garantiscono uno screen to body del 90%. La massima luminosità erogata dal pannello equivale a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo aver introdotto pochi giorni fa i nuoviD con processori Intel, il colosso cinese ha ufficializzato anche ilultra-14 AMD, un dispositivo elegante e funzionale, dall’elevata portabilità. La partnership con AMD permette di dotare l’ultra-con un processore mobile AMD Ryzen 4000 H-Series di ultima generazione. Il14 AMD ha una scocca in metallo leggera e compatta, misurando 307,5 x 223,8 x 15,9 mm con un peso di soli 1,49 kg, e dispone di un display FullView da 14 pollici in formato 3:2, con touchscreen e con una risoluzione 2K (2160 x 1440 pixel), incastonato in cornici sottili che gli garantiscono uno screen to body del 90%. La massima luminosità erogata dal pannello equivale a ...

Fanatical_2019 : Huawei Matebook X e 14 AMD ufficiali: sottilissimi e potenti | Prezzi Italia - MilanoCitExpo : Matebook 14 Amd e le altre novità Huawei in arrivo #DipartimentoInnovazioneTecnologia - claudiofiera : Matebook 14 Amd e le altre novità Huawei in arrivo - ritwittalo : Matebook 14 Amd e le altre novità Huawei in arrivo - NewsDigitali : Huawei presenta i nuovi Matebook X e 14 AMD - -