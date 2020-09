"Ho letto le carte, roba da inorridire". Vergogna dei magistrati contro la Lega, la bordata di Guido Crosetto (Di venerdì 11 settembre 2020) Giustizia ad orologeria? Sì, parola di Guido Crosetto, il gigante e fondatore di Fratelli d'Italia. Si parla dell'arresto di tre commercialisti vicini alla Lega di Matteo Salvini, finiti in manette proprio a pochi giorni dal voto alle regionali. Ed è proprio su questo caso che si spende, su Twitter, Crosetto. Il quale mostra di non avere molti dubbi sul tempismo sospetto delle toghe: "La magistratura ha iniziato la campagna elettorale contro la Lega, arrestando tre commercialisti - premette -. Chiunque ami il diritto, leggendo le carte, non può che inorridire. Ma a nessuno interessa leggere le carte. Tanto più se riguardano un partito che non voto. Ed è un errore", conclude ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 settembre 2020) Giustizia ad orologeria? Sì, parola di, il gigante e fondatore di Fratelli d'Italia. Si parla dell'arresto di tre commercialisti vicini alladi Matteo Salvini, finiti in manette proprio a pochi giorni dal voto alle regionali. Ed è proprio su questo caso che si spende, su Twitter,. Il quale mostra di non avere molti dubbi sul tempismo sospetto delle toghe: "La magistratura ha iniziato la campagna eralela, arrestando tre commercialisti - premette -. Chiunque ami il diritto, leggendo le, non può che. Ma a nessuno interessa leggere le. Tanto più se riguardano un partito che non voto. Ed è un errore", conclude ...

GianniVezzani1 : RT @Libero_official: 'Chiunque ami il diritto, non può che inorridire': Guido Crosetto, il commento contro la #magistratura sui commerciali… - _carlottamiller : RT @Libero_official: 'Chiunque ami il diritto, non può che inorridire': Guido Crosetto, il commento contro la #magistratura sui commerciali… - Libero_official : 'Chiunque ami il diritto, non può che inorridire': Guido Crosetto, il commento contro la #magistratura sui commerci… - scottyegegge : @Marco_dreams Lui ha letto le carte. Dice. - eziofalini : @Paolo_Ricca @Fabopolis @GuidoCrosetto Avrà letto le carte. Ma poi non ci vuole un genio per capirlo: A) indagine c… -

