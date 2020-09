“Ho fatto pulizia”. Il coraggio di Mara Venier: parla del marito Nicola Carraro e non usa mezzi termini. Cosa sta succedendo (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo qualche mese di pausa domenica Mara Venier tornerà in tv. La conduttrice riprenderà il suo posto nel pomeriggio di Rai 1 con la prima puntata di ‘Domenica in’. Più che un format, una seconda casa dove Mara Venier ha dimostrato di muoversi agevolmente. Nei giorni scorsi Mara Venier aveva confessato di voler abbandonare la nave nel momento più buio del lockdown. Ipotesi poi rispedita al mittente. Mara Venier ha tenuto la barra dritta e continuato a andare in onda, in formato ridotto, per tutte le settimane di quarantena. La forza l’ha trovata nelle parole dei tanti fan e in quelle del marito, di cui tratteggia un ritratto nel corso di un una lunga intervista. “E’ un uomo ... Leggi su caffeinamagazine

chetempochefa : “Il pestaggio di Willy non solo mi ha colpito, ma mi ha suscitato tormenti e ricordi terribili. L’ho trovata una ba… - mecna : E poi, detto proprio sinceramente, io ho sempre fatto 'pezzi per ragazzine' se vuoi metterla così. I miei primi pez… - SkySportF1 : F1, GP Mugello. Vettel: 'Ho pensato di ritirarmi, ma poi ho fatto la scelta migliore' #SkyMotori #F1 #Formula1… - tonedwk : RT @gaiaasendgossip: RAGA MA VOGLIAMO FARCI I COMPLIMENTI ANCHE A NOI CHE ABBIAMO FATTO PIÙ DI 33 MILIONI DI VOTI O NON HO CAPITO,PER IL NO… - herosmynewlv : Lavoravo ad un evento dove c'era lui e me lo avevano assegnato per portargli caffè e robe varie. Niente mi trattava… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho fatto Gaia e la dedica a Willy: «In Italia c’è molto razzismo. E mia sorella l’ha vissuto sulla sua pelle» Corriere della Sera