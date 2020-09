Higuain pronto a firmare con l'Inter di Miami (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Gonzalo Higuain e la Juve sono ai saluti. L'attaccante argentino è sul punto di firmare con l'Inter di Miami, che di recente ha già ingaggiato il compagno in bianconero Matuidi, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 11 SET - Gonzaloe la Juve sono ai saluti. L'attaccante argentino è sul punto dicon l'di, che di recente ha già ingaggiato il compagno in bianconero Matuidi, ...

marcoconterio : ?? Sarebbe arrivata l'intesa totale (via TyCSports) tra #Higuain e la #Juventus. Il Pipita pronto all'addio, poi vis… - Den_Macabre : @juventibus @MomblanOfficial Se parte pure Dybala ridiamo. Già è andato Higuain senza avere nessun sostituto pronto… - FraLauricella : @Sport_Mediaset @GianniBalzarini '@LuisSuarez9 pronto per l'esame d'italiano a #perugia'. I tempi si allungano.… - Dade75 : @EdoardoMecca1 Pronto da mettere nel carrello dei bolliti #Suarez #Khedira #Higuain #paratici - macmax22 : RT @CMJuve18: ????? L'avventura di #Higuain alla #Juventus si sta per chiudere definitivamente. La società e l'entourage del giocatore hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain pronto Juventus, Higuain pronto per gli States: pesante minusvalenza in vista per i bianconeri TUTTO mercato WEB Higuain pronto a firmare con l'Inter di Miami

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Gonzalo Higuain e la Juve sono ai saluti. L'attaccante argentino è sul punto di firmare con l'Inter di Miami, che di recente ha già ingaggiato il compagno in bianconero Matuidi ...

Juventus, Andrea Pirlo parla chiaro: in attacco vuole Alvaro Morata

La concorrente numero uno della Juve, l'Inter, aspetta Vidal (33) e nel frattempo lavora in uscita. Quasi ufficiale la cessione a titolo definitivo di Diego Godin (34) al Cagliari. Il club di Giulini ...

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Gonzalo Higuain e la Juve sono ai saluti. L'attaccante argentino è sul punto di firmare con l'Inter di Miami, che di recente ha già ingaggiato il compagno in bianconero Matuidi ...La concorrente numero uno della Juve, l'Inter, aspetta Vidal (33) e nel frattempo lavora in uscita. Quasi ufficiale la cessione a titolo definitivo di Diego Godin (34) al Cagliari. Il club di Giulini ...