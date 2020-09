Higuain è a Miami: ecco la foto dell'arrivo (Di venerdì 11 settembre 2020) Gonzalo Higuain è sbarcato in America. La foto social è stata postata da Jorge Mas , coproprietario dell' Inter Miami : ' Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, attaccante e campione mondiale ". ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 11 settembre 2020) Gonzalo; sbarcato in America. Lasocial; stata postata da Jorge Mas , coproprietario' Inter: ' Un caloroso benvenuto a Gonzalo, attaccante e campione mondiale ". ...

romeoagresti : La #Juventus e #Higuain hanno trovato l’accordo definitivo per la risoluzione del contratto // Juventus have termin… - DiMarzio : #Higuain non si è allenato oggi con la @juventusfc, addio sancito: è partito poi per raggiungere #Miami dove firmer… - ZZiliani : Fine corsa dell’affare del secolo (per De Laurentiis). La Juve iscrive a bilancio 18 milioni di minusvalenza (ultim… - AlessandroFot10 : @Jorge__Mas @G_Higuain Grazie Pipita, sarai sempre uno di noi, mi auguro ti diverta in America, ti seguirò con affetto ;) @G_Higuain - Manuel51215348 : @AlexDGlondon @Gobba_84 @juventusfc Moggi però con i casi Higuain e Kedira li avrebbe cacciati a calci nel sedere -