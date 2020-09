Grillo e Di Maio amici come prima: «Il Movimento ha bisogno di tutti» (Di venerdì 11 settembre 2020) All’evento all’agenzia delle Dogane e Monopoli c’erano entrambi: Luigi Di Maio e Beppe Grillo, tutte e due a Roma per ascoltare la presentazione del “libro blu”, un documento annuale che riporta i dati relativi al mercato del gioco d’azzardo legale in Italia. Un incontro amichevole, dice Di Maio, tutto pacche sulle spalle e buoni propositi per la corsa alle elezioni regionali di settembre. «Oggi a Roma una piacevole chiacchierata con Beppe», ha scritto Di Maio in un post su Facebook. Anche se non l’hanno mai riconosciuto apertamente, i due sono reduci da mesi di tensioni a singhiozzi. Un susseguirsi e un alternarsi di frecciatine, retroscena “velenosi” (dovuti anche alle conseguenze delle alleanze inedite e strategiche del Movimento 5 ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) All’evento all’agenzia delle Dogane e Monopoli c’erano entrambi: Luigi Die Beppe, tutte e due a Roma per ascoltare la presentazione del “libro blu”, un documento annuale che riporta i dati relativi al mercato del gioco d’azzardo legale in Italia. Un incontro amichevole, dice Di, tutto pacche sulle spalle e buoni propositi per la corsa alle elezioni regionali di settembre. «Oggi a Roma una piacevole chiacchierata con Beppe», ha scritto Diin un post su Facebook. Anche se non l’hanno mai riconosciuto apertamente, i due sono reduci da mesi di tensioni a singhiozzi. Un susseguirsi e un alternarsi di frecciatine, retroscena “velenosi” (dovuti anche alle conseguenze delle alleanze inedite e strategiche del5 ...

fattoquotidiano : Grillo all’evento dell’Agenzia delle Dogane: in platea seduto accanto a Bettini, lo “stratega” del Pd. Poi a Conte… - Adnkronos : #Grillo a Conte e Di Maio: 'Continuate così' - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @lorenzocast89. Caos scuola. Ancora… - cbatcaselli : “GRANDE LAVORO, CONTINUATE COSÌ” – ORMAI GLI UNICI A CREDERE CHE CONTE E DI MAIO STIANO FACENDO UN BUON LAVORO SONO… - arvannas : RT @CostanzaBattis1: @beppe_grillo Certamente I tuoi la loro immutabile condizione l'hanno cambiata. Come te del resto, come Casaleggio. Ch… -